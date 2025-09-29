ИЗПРАТИ НОВИНА
КПБП: Нека излезем от комфортната си зона и се раздадем напълно срещу Левски
Автор: Стойчо Генов 14:37
©
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи пореден призив към "жълто-черните" фенове.

Той също е свързан с предстоящото дерби срещу Левски.

Отложеният мач от 6-ия кръг на Първа лига е във вторник от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Нека излезем от комфортната си зона и в мача с Левски да се раздадем напълно за Ботев Пловдив!

Призоваваме ви да се присъедините към Южната трибуна в подкрепата към жълто-черните! Да върнем страстта обратно!

Само Ботев! И в тежки и в силни моменти!
