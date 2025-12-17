Херо се среща с фенове на 19.12 от 19,12 часа! Ботев организира тур на стадиона срещу 12 лева

© Освен богатата музикална програма, 19.12 ще предложи на феновете специална среща, съобщиха от ПФК Ботев.



Старши треньорът на “жълто-черните" Димитър Димитров - Херо ще се срещне с привържениците на клуба. Събитието ще се състои в 19:12 часа във фен магазина на стадион “Христо Ботев".



В същото време от "жълто-черния" клуб организират коледен тур на стадиона.



"Всички ботевисти и гости на града ще могат да надникнат в най-красивия стадион на България. Множеството привлекателни скайбоксове, най-добрите места на трибуните и съблекалнята са само част от местата, до които ще имате достъп", уточняват от ПФК Ботев.



Записванията за тур стават тук, като цената е 12 лева.