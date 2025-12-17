ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Херо се среща с фенове на 19.12 от 19,12 часа! Ботев организира тур на стадиона срещу 12 лева
Автор: Стойчо Генов 16:37Коментари (0)528
©
Освен богатата музикална програма, 19.12 ще предложи на феновете специална среща, съобщиха от ПФК Ботев.

Старши треньорът на “жълто-черните" Димитър Димитров - Херо ще се срещне с привържениците на клуба. Събитието ще се състои в 19:12 часа във фен магазина на стадион “Христо Ботев".

В същото време от "жълто-черния" клуб организират коледен тур на стадиона.

"Всички ботевисти и гости на града ще могат да надникнат в най-красивия стадион на България. Множеството привлекателни скайбоксове, най-добрите места на трибуните и съблекалнята са само част от местата, до които ще имате достъп", уточняват от ПФК Ботев.

Записванията за тур стават тук, като цената е 12 лева.
Още по темата: общо новини по темата: 604
17.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
16.12.2025
15.12.2025
15.12.2025
предишна страница [ 1/101 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Окончателно: Херо вече не е наказан
 Концерт на Деси Слава и още изненади за ботевистите на 19 декември
 Съученик на Гунди и голям джентълмен на терена! Един от най-великите в Ботев празнува днес
 Пловдивският национал Атанас Чернев не успя да помогне на своя отбор срещу лидера Порто
 Ръководството на Ботев взе мерки за подобряването на тревата на "Колежа"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: