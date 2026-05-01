Край на сагата! Тодор Неделев остава в Ботев Пловдив за още два сезона. Капитанът на "канарчетата" се е разбрал с ръководството на клуба за нов договор със срок до юни 2028 година. В момента, по документи, той все още се води футболист на Лудогорец и затова ръководството на жълто-черните не обявява новината. През настоящия сезон Неделев играе на "Колежа“ като преотстъпен от разградчани. Контрактът му с орлите е до 30 юни, но вече е ясно, че няма да остане, пише "Тема Спорт".

Заплатата му, която е около 20 хиляди евро, се плаща от двата клуба. После Неделев се е договорил да остане само частта, която Ботев Пд му дава. Той е проявил разбиране към родния си тим, въпреки че първоначално е искал по-висока сума.

33-годишният бивш национал веднага се превърна в един от водещите футболисти на "жълто-черните" при завръщането си през юли миналата година. До момента той записа 27 шампионатни мача, в които вкара 4 гола и направи 6 асистенции.

Това реално е трети период за Тодор Неделев при "канарчетата". Първо, през 2014-а година той бе продаден на немския елитен Майнц 05, но не успя да се пребори за място, играейки основно за дубъла и се върна в Ботев Пд през 2016 г. През февруари 2023-а бе привлечен от хегемона Лудогорец, но там бе със статут на резерва.

В последната година Неделев се върна към позната си форма и отново е лидер на "жълто-черните". Към него не е имало интерес от други отбори и затова лесно се е разбрал с ръководството на Ботев Пд, като единственото разминаване, което вече е изгладено, е било свързано с възнаграждението му.