БФС: Началният час на Ботев - Левски не подлежи на промяна, такива са изискванията на УЕФА

© Ръководството на БФС излезе преди минути с официална позиция относно началния час на отложения шампионатен мач между Ботев (Пловдив) и Левски.



Plovdiv24.bg вече информира своите читатели относно това колко мача се ииизиграха снощи по време на двубоите от Шампионската лига. Въпреки това от футболната ни централа са категорични, че спазват разпоредбите на УЕФА и не няма да направят промяна в насрочения вече двубоя.



Ето какво гласи днешното становище на БФС:



До Ръководството на ПФК "Ботев“ Пловдив



До Ръководството на ПФК "Левски“ София



Уважаеми господа,



Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК "Ботев“ Пловдив и ПФК "Левски“ София е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.



Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна.



С уважение,



Български футболен съюз