Градев: В БФС важат други правила! За мача Ботев - Левски нямало как, но в Белгия може

Както е известно, отложеният мач бе пренасрочен за 30 септември (вторник) от 17,30 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловди.



От БФС обясниха в официално становище, че "УЕФА има категорично изискване мачове от националните първенства да приключват минимум 30 минути преди началото на мачовете от европейските турнири. Това означава, че срещите от Първа лига в такива дни трябва да завършват не по-късно от 19:15 часа, а нарушаването на правилото води до санкция от 42 000 евро за всеки мач".



Георги Градев използва личния си профил във Фейсбук, за да коментира казуса, давайки пример със снощния мач от първенството на Белгия между Генк и Шарлероа.



Ето какво написа юриста по темата:



В Белгия в момента спокойно си играят мач от първенството … точно докато вървят 4 срещи от Шампионската лига.



А според БФС обаче Ботев и Левски нямало как да играят вечерта.



В коментари под своя пост Градев добавя:



За БФС важат други правила. Нищо, че меморандумът с УЕФА изтече през 2022 г. Няма кой да им каже явно!



“Най-добрите професионалисти", каза Гонзо! Много са добри, вземи ги ти.



Plovdiv24.bg също направи справка за своите читатели какви шампионатни срещи се играха снощи по време на двубоите от Шампионска лига:



Фейенорд - Фортуна Ситард, 21:00 часа, Ередивизи



Генк - Шарлероа, 21:30 часа, белгийска Про Лига



Фенербахче - Аланяспор, 20:00 часа, турска Супер Лига



Самсунспор - Касъмпаша, 20:00 часа, турска Супер Лига



Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир, 20:00 часа, турска Супер Лига



Лугано - Лозана, 20:00 часа, швейцарска Супер Лига



Сион - Сервет, 20:00 часа, швейцарска Супер Лига