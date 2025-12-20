ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев зарадва много малчугани на коледния базар "Колежа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:56
Ботев Пловдив и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив зарадваха много деца на Коледен базар “Колежа".

Всички малчугани получиха множество “жълто-черни" подаръци от Дядо Коледа.

Огромен интерес предизвика европейската шампионка по шахмат Виктория Радева, която игра с десет деца едновременно.

Най-добрият млад футболист на Ботев за 2025 година Ивайло Видев раздаде автографи и се снима за спомен с малките ботевисти.
Статистика: