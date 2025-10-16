Венци Стефанов: Съветвам Филипов да не дърпа дявола за опашката! Имам доказателства! Същият човек е действал и във Враца
Скандалът между президента на Славия
Венцеслав Стефанов и финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов избухна с нова сила, след като шефът на столичния клуб разкри още любопитни подробности. Както е известно, Стефанов заяви, че човек, близък до Илиян Филипов, е опитал в предстоящия мач между двата отбора. да уговори футболист на Славия да играе симулативно В отговор на това . финансовият благодетел на Ботев заведе дело за клевета срещу президента на Славия Нещо повече - Венцеслав Стефанов разкри сега, че същият човек е правил подобен опит и с футболист на Ботев (Враца). Припомняме, че . жълто-черните спечелиха гостуването си във Враца с 2:1 Президентът на Славия бе гост в предаването "Шампионски игри" на водещия Йордан Георгиев, заедно със спортния журналист Валентин Грънчаров. Ето какво заяви Венци Стефанов за скандалния случай! Да е жив и здрав, Филипов! Съветвам го да не дърпа дявола за опашката. Защото ако излязат фактите ... Говорили са с един футболист на Славия да направи така, че Ботев да спечели мача. Имам доказателства и не се притеснявам от съдебно дело. Той трябва да се притеснява, не аз! Сигурен съм, че човекът е от Ботев (Пловдив). Защото има претенции и от Ботев (Враца) за същия човек, по същия начин. Така че съветвам Илиян Филипов да промени начина си на действие и да не дърпа дявола за опашката. Как ще отстъпвам от твърденията си? Те идват да ти хващат футболист да играе симулативно ... Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Венци Стефанов (за скандала с Ботев Пловдив говори от 40,42 мин. до 42,15 мин.)! VIDEO
