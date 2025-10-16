ИЗПРАТИ НОВИНА
Венци Стефанов: Съветвам Филипов да не дърпа дявола за опашката! Имам доказателства! Същият човек е действал и във Враца
Автор: Стойчо Генов 16:42Коментари (2)1040
©
Скандалът между президента на Славия Венцеслав Стефанов и финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов избухна с нова сила, след като шефът на столичния клуб разкри още любопитни подробности.

Както е известно, Стефанов заяви, че човек, близък до Илиян Филипов, е опитал да уговори футболист на Славия да играе симулативно в предстоящия мач между двата отбора.

В отговор на това финансовият благодетел на Ботев заведе дело за клевета срещу президента на Славия

Нещо повече - Венцеслав Стефанов разкри сега, че същият човек е правил подобен опит и с футболист на Ботев (Враца).

Припомняме, че жълто-черните спечелиха гостуването си във Враца с 2:1.

Президентът на Славия бе гост в предаването "Шампионски игри" на водещия Йордан Георгиев, заедно със спортния журналист Валентин Грънчаров.

Ето какво заяви Венци Стефанов за скандалния случай!

Да е жив и здрав, Филипов! Съветвам го да не дърпа дявола за опашката. Защото ако излязат фактите ...

Говорили са с един футболист на Славия да направи така, че Ботев да спечели мача. Имам доказателства и не се притеснявам от съдебно дело. Той трябва да се притеснява, не аз!

Сигурен съм, че човекът е от Ботев (Пловдив). Защото има претенции и от Ботев (Враца) за същия човек, по същия начин.

Така че съветвам Илиян Филипов да промени начина си на действие и да не дърпа дявола за опашката.

Как ще отстъпвам от твърденията си? Те идват да ти хващат футболист да играе симулативно ...

Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Венци Стефанов (за скандала с Ботев Пловдив говори от 40,42 мин. до 42,15 мин.)!

Каква стана тя, всичките 3 победки на Ботев са купени. Спомнете си само, как Берое направи всичко възможно да падне с човек повече, автогол си вкараха чак. Септември даже и децата разбраха, че играят симулативно. Отиват много на зле нещатата, ако всичко това се докаже!
