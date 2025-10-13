Съдът ще решава кой крив, кой прав! Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на ПФК Ботев Пловдив Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов! Това потвърдиха официално от "жълто-черния" клуб.



В средата на изминалата седмица ексцентричният бос на "белите" отправи изключително тежки обвинения, заявявайки в спортни медии, че “Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача".



Венцеслав Стефанов направи подобни твърдения и след срамния за България мач срещу Турция в събота вечерта. Поведението на президента на най-стария столичен клуб е изключително неприемливо.



ПФК Ботев Пловдив е клуб със славна история и няма как да останем безучастни към подобни действия. Разбираме притеснението на г-н Стефанов от създалото се напрежение около столичното дерби с ПФК Локомотив София и волейболните похвати, които впечатлиха цяла футболна България, се казва в официалното съобщение на ПФК Ботев.



Ето какво още информираха от клуба:



Но жалкият опит да се измести фокусът от скандалния волейболен гол с въвличането на ПФК Ботев Пловдив в “купен мач" няма как да остане без последствия. Именно поради това Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов за отправените твърдения в медиите.



Всички помним случилото се на полуфинала за Купата на България през 2018 година с главно действащо лице съдията Станислав Ставров. Всички видяхме какво се случи и в края на миналия сезон във Враца. Призоваваме господин Стефанов да се съсредоточи върху собствения си клуб и да не се опитва да замесва ПФК Ботев Пловдив в изкуствени скандали.



Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов и да предприемат всички действия, за да се изясни истината в създалата се ситуация.