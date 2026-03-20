Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира по доста любопитен начин днешната новина на "Мач Телеграф", че нападателят Атанас Илиев ще се завърне в Ботев.

Припомняме, че Plovdiv24.bg изрично уточни, че Илиев има договор за още 2 години с "червените" и за да се случи трансферът, от Ботев би трябвало да платят сериозна сума.

Найденов сподели в личния си профил във Фейсбук медийна публикация по темата и написа следното: "Пак неква партенка! Как си ги измисляте тези щуротии?"

След това бизнесменът направи още няколко любопитни изказвания, влизайки по традиция в спорове с други потрубители в социалната мрежа.

Ето какво още написа Цветомир Найденов по темата за Атанас Илиев:

Мачока не се пипа!

Не, не е имало нищо.

Е, как да го дам, като никой от Ботев не го иска. Това са некви измишльотини.

Има си договор.

След 2 години … може би (това на въпрос на запалянко: А той всъщност се връща в Добруджа?).