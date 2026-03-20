Атанас Илиев. Таранът, който към днешна дата е собственост на ЦСКА 1948, изкара при "жълто-черните“ сезон 2020/21, а стартира и следващия, но последва трансфер в италианския Асколи.
По неофициални данни тогава Ботев прибра 400 000 евро от сделката, но загуби футболист, който вкара цели 17 гола за тима в еfbet Лига.
Информацията за евентуалното завръщане на Атанас Илиев при "канарите" е на "Мач Телеграф“ и засега не е коментирана от "жълто-черния" клуб.
Plovdiv24.bg уточнява за своите читатели, че нападателят има договор с ЦСКА 1948 до 30 юни 2028 година. За да се случи евентуалният трансфер в Ботев, трябва или пловдивчани да платят известна сума за Атанас Илиев или той да разтрогне по взаимно съгласие сегашния си договор с "червените".
През настоящия сезон Илиев има 27 официални мача за ЦСКА 1948 (24 за първенство и 3 за Купата), в които е отбелязал 5 гола и е асистирал веднъж.
Може да се каже, че Атанас Илиев изигра най-силния сезон в кариерата си именно в Ботев Пловдив.
"Мач Телеграф": Ботев си връща Атанас Илиев! Има обаче една важна подробност
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
