Информация за ботевистите, които ще гледат в София дебюта на Херо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:14Коментари (0)285
©
Ботев Пловдив гостува на ЦСКА в мач от 16-ия кръг на Първа лига, който ще бъде дебютен за Димитър Димитров начело на "канарите". Двубоят е в събота от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, пропуските вече са в продажба, като билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 15 лева.

Билетите ще се продават и на място 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция "Стадион Васил Левски“).

Бултрасите ще бъдат настанени в Сектор "Б“, блок 26 на Националния стадион "Васил Левски“.

Припомняме, че продължават записванията за екскурзията, организирана от "жълто-черния“ клуб.
