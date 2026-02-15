ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо: Разочарован съм, но не съм обещавал някакви чудеса
Автор: Стойчо Генов 19:24
Треньорът на Ботев Димитър Димитров бе доста разочарован от представянето на отбора при загубата от Левски с 0:3.

Ето какво заяви бургаският специалист след края на мача на стадион "Георги Аспарухов":

Левски спечели съвсем заслужено. С чиста съвест мога да кажа, че ни надиграха. Нямаше и помен от играта ни срещу Берое и Локомотив, въпреки че и в тези мачове не спечелихме.

Явно това е нивото ни в момента. Не искам да се оправдавам с преумора, аз затова и направих промените в състава. Тодор Неделев все пак е на 33 години, пуснах по-свежи хора.

Разочарован съм, но аз знаех какви са проблемите в Ботев. Не съм обещавал някакви чудеса.

Защо да не изненадаме Лудогорец в следващия мач? Убеден съм, че в Разград ще изглеждаме по съвсем различен начин.

“Чудеса“се случват. Взимай парите на АнцугЪ и бягай.
