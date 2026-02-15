© виж галерията Треньорът на Ботев Димитър Димитров бе доста разочарован от представянето на отбора при загубата от Левски с 0:3.



Ето какво заяви бургаският специалист след края на мача на стадион "Георги Аспарухов":



Левски спечели съвсем заслужено. С чиста съвест мога да кажа, че ни надиграха. Нямаше и помен от играта ни срещу Берое и Локомотив, въпреки че и в тези мачове не спечелихме.



Явно това е нивото ни в момента. Не искам да се оправдавам с преумора, аз затова и направих промените в състава. Тодор Неделев все пак е на 33 години, пуснах по-свежи хора.



Разочарован съм, но аз знаех какви са проблемите в Ботев. Не съм обещавал някакви чудеса.



Защо да не изненадаме Лудогорец в следващия мач? Убеден съм, че в Разград ще изглеждаме по съвсем различен начин.



