Казусът с Око-Флекс и въпросната "откупна клауза": Какво реално казва ФИФА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42
©
В последните дни в публичното пространство се лансира тезата, че футболистът Армстронг Око-Флекс е имал право едностранно да прекрати действащия си договор, позовавайки се на т.нар. buy-out clause, и след това да подпише с Левски София. Подобно твърдение не намира опора нито в договора, нито в Регламента на FIFA, нито в установената практика на FIFA и CAS, твърдят юристи, запознати с казуса.

Конкретни текстове от Правилника на ФИФА (RSTP) Член 13 – Задължителен характер на договора “A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of the term of the contract or by mutual agreement."

Превод: Договор между професионален футболист и клуб може да бъде прекратен единствено с изтичане на срока му или по взаимно съгласие. Самото наличие на откупна клауза НЕ е основание за едностранно прекратяване.

Член 14 – Just cause “A contract may be terminated by either party without consequences of any kind where there is just cause."

Превод: Договор може да бъде прекратен едностранно без последствия само при наличие на основателна причина (just cause). ФИФА никъде не дефинира buy-out clause като just cause.

Член 17, ал. 1 – Прекратяване без основание “In all cases of termination of contract without just cause, compensation shall be payable."

Превод: Във всички случаи на прекратяване на договор без основателна причина се дължи компенсация. Ако прекратяването е извършено самоволно, последиците са автоматични.

Член 17, ал. 4 – Солидарна отговорност на новия клуб “It shall be presumed, unless established to the contrary, that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that player to commit a breach."

Превод: Предполага се, докато не бъде доказано противното, че всеки клуб, който подпише с играч, прекратил договора си без основание, е подбудил това нарушение.

Това поставя новия клуб в директен риск от солидарна отговорност.

Как ФИФА и CAS тълкуват "buy-out clause“ CAS 2020/A/6753 CAS е категоричен: Наличието на клауза с фиксирана сума не представлява автоматично право за едностранно прекратяване, ако в договора изрично не е предвидено, че играчът може да упражни това право сам. Ако клаузата не описва ясно: право на играча; процедура; срок; начин на плащане, тя се счита за release / transfer clause, а не за buy-out.

CAS 2019/A/6337 “The denomination of a clause is irrelevant; what matters is its content and legal effect."

Превод: Наименованието на клаузата е без значение – решаващо е нейното съдържание и правен ефект. Фактът, че някой я нарича "buy-out“, не ѝ придава автоматично такъв характер.

Какво НЕ е позволено по правилата на ФИФА

Футболист НЕ може: сам да спре да изпълнява договора си; да напусне клуба без писмено взаимно съгласие; да се позове на откупна клауза, която не му дава изрично това право; да прекрати договор извън трансферен период и да подпише валидно с друг клуб.

Заключение по казуса "Око-Флекс“

Ако в договора НЕ е записано ясно, че: "Футболистът има право едностранно да прекрати договора си срещу заплащане на определена сума“, то никаква откупна клауза не може да бъде използвана като оправдание за едностранно прекратяване.

В такъв случай: прекратяването е без just cause; футболистът не е свободен агент; новият клуб носи солидарна отговорност; ФИФА разполага с пълен инструментариум за санкции.
