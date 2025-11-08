© виж галерията Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изказа искрената си благодарност към Иван Цветанов за периода, прекаран като временен треньор на представителния мъжки отбор.



Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния" клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата", написаха от клуба.



Във водените от него 7 мача, тимът записа 4 победи, 1 равенство и 2 загуби, като значително подобри физическото си представяне на терена и взе важни победи в трудни сблъсъци.



Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба, завършва посланието на ПФК Ботев.



