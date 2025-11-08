ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев изказа искрена благодарност към Иван Цветанов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:57Коментари (0)419
©
виж галерията
Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изказа искрената си благодарност към Иван Цветанов за периода, прекаран като временен треньор на представителния мъжки отбор.

Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния" клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата", написаха от клуба.

Във водените от него 7 мача, тимът записа 4 победи, 1 равенство и 2 загуби, като значително подобри физическото си представяне на терена и взе важни победи в трудни сблъсъци.

Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба, завършва посланието на ПФК Ботев.

Още по темата: общо новини по темата: 517
08.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
предишна страница [ 1/87 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: С писане по форуми, с обиди и критики към нашите момчета няма как да стане! Къде сте в този труден за Ботев момент?
 Иван Цветанов: Радвам се, че тази моя авантюра завърши с успех
 Героят на Ботев: Сега е удобен момент да изчистим главите психически
 Ботев обърна последния в класирането и сложи край на ужасната домакинска серия
 ПФК Ботев раздаде 500 безплатни билета за днешния мач на деца от Община "Родопи"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: