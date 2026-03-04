Сподели Сподели
Една от най-големите фенски фракции на Ботев (Пловдив) - "Лудата Банда", излезе с любопитно съобщение на своята страница във Фейсбук.

Конкретният повод за реакцията е 20-годишнитата от създаването на "жълто-черната" фенска група.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на "Лудата банда":

20 години Лудата Банда!

20 години обединени под знамената на Ботев Пловдив и България!

Оцеляват само силните!