© виж галерията Юношите на Ботев Пловдив и техните треньори преклониха глава пред клубния патрон Христо Ботев.



“Жълто-черните" таланти поднесоха венци и цветя пред паметника на великия поет и революционер в Калофер.



“Канарчетата" посетиха и паметника на майката на Христо Ботев - Иванка Ботева.



Той не умира!