Ръководството на Ботев (Пловдив) проявява силен интерес към още двама футболисти на Берое. Това са вратарят Артур Мота и фланговият нападател Хуанка Пинеда. Те могат да преминат на "Колежа“ през лятото, при това като свободни агенти.

Това ще се случи, ако старозагорци изпаднат от елита, твърди в днешния си брой "Тема спорт". А в момента има голяма вероятност това да се случи. През зимата Ботев вече привлече играч от заралии. Това е халфът Карлос Алгара, който напоследък не игра много заради контузия.

Бразилецът Артур Мота (б.а. – притежава и португалско гражданство) е на 24 години. През този сезон вратарят игра в 17 шампионатни двубоя. 26-годишният Пинеда, който е национал на Доминиканската република, но има испански паспорт, е с 28 двубоя в Първа лига. Двамата обаче са следени и от други родни клубове.