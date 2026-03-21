Специален юбилей за централния защитник на Ботев (Пловдив) Антоан Конте. Французинът записа мач №50 с жълто-черния екип по време на вчерашната победа над Славия с 1:0 на стадион "Александър Шаламанов" в София.

Конте, който е носител на Купата на България с Ботев, ще бъде награден от клуба преди предстоящия двубой със Спартак Варна.