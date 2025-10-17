ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев Пловдив смени диджея
13:32
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив приема Славия в среща от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

С цел подобряване изживяването на стадиона от "жълто-черния“ клуб направиха промяна по отношение на DJ и диктора, които ще дебютират на мача с "белите“.

На разположение на феновете е новото кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“.

В съботния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 8:00 ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 10:00 ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00 ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 13:00 ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв.)

в 13:00 ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 13:00 ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 13:30 ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

в 14:50 ч. ще стартира церемонията по награждаване на Неделев, Минков и Видев

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
