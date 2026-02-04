ПФК Ботев: Той е силен! Той се бори! Той знае смисъла на жълто-черния екип!

© Ръководството на ПФК Ботев обяви кой ще има честта да направи първия начален удар в мача срещу Берое. Това е малкият Денис Еминов, който преминава през тежко лечение на коварна болест.



Регионалното дерби е в неделя от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев".



Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб в официалната си страница във Фейсбук:



Той е силен!



Той се бори!



Той обича Ботев!



Той знае смисъла на жълто-черния екип!



Той се завръща на "Колежа“!



Той ще бие центъра срещу Берое!



Това е той - малкият Денис!