ПФК Ботев: Той е силен! Той се бори! Той знае смисъла на жълто-черния екип!
Автор: Стойчо Генов 16:17
©
Ръководството на ПФК Ботев обяви кой ще има честта да направи първия начален удар в мача срещу Берое. Това е малкият Денис Еминов, който преминава през тежко лечение на коварна болест.

Регионалното дерби е в неделя от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев".

Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб в официалната си страница във Фейсбук:

Той е силен!

Той се бори!

Той обича Ботев!

Той знае смисъла на жълто-черния екип!

Той се завръща на "Колежа“!

Той ще бие центъра срещу Берое!

Това е той - малкият Денис!
