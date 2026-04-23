Гръцкият елитен клуб Арис (Солун) отрече разпространената от местни медии информация, че се интересува от футболиста на Ботев (Пловдив) Николай Минков. Спортният журналист Никос Маркатос, който работи за местното издание sportime.gr, се е свързал с представител на "жълто-черния" клуб от втория по големина град в южната ни съседка.

"Първата реакция на клуба след "разкриването“ на интереса към Минков беше проста и ясна: "Кой е този?“, пише в материала си Маркатос.

"Няма смисъл да се споменава каква е пазарната стойност на Николай Минков - 28-годишен български десен бек, който играе за Ботев (Пловдив), и дали той отговаря на профила на финансовите данни, които Арис движи. Не е изключено Арис да се насочат към десен бек през лятото, но е в сферата на фантазиите те да потърсят Минков. Това е толкова далече от реалността, колкото е разстоянието от стадион "Клеантис Викелидис“ (б.р. стадионът на Арис) до Филипополи (б.р. така гърците наричат Пловдив)", допълва още в материала си гръцкият журналист.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов е предложил още зимата нов договор на Минков, но вече 5 месеца не е получил отговор. Затова от клуба привличат през лятото двама нови защитници - Мартин Георгиев и Богдан Костов (от Добруджа).