Венци Стефанов: Нямам лоши чувства към феновете на Ботев, уважавам ги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)566
© Plovdiv24.bg
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде любопитно мнение, след като неговият тим завърши 1:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив). Ексцентричният клубен шеф не беше на мача, но от трибуните на стадион "Христо Ботев" често се разнасяха обидни скандирания срещу него.

"Забелязвам промяна в начина на работа на отбора, с новия треньор вече нещата са различни, от което съм доволен. Разбира се, не съм доволен от резултата, но трябва да признаем, че може би победата прилягаше повече на тях. Имаха малко повече голови положения. На тези, които са "доброжелатели" на Славия, ще кажа: добре сме, не се радвайте", заяви пред "Спортал" Венцеслав Стефанов.

Отношенията ми с Ботев (Пловдив)? Вижте, аз проблем и лоши чувства към отбора на Ботев и феновете на Ботев нямам. Уважавам ги. Аз не съм искал да се бъркам и не се бъркам в работите на Ботев, не съм се месил в техните неща, не съм пращал никого да се свързва с техни футболисти. Всичко е представено пред полицията, аз не говоря ей така думи на вятъра", каза още президентът на Славия.
