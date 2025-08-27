Най-популярният вестник във Великобритания разказа за изненадващия трансфер в Ботев

© Най-популярният всекидневник във Великобритания - "Сън", отдели специално внимание на Ботев (Пловдив). Повод за това стана изненадващият според британците трансфер на Армстронг Око-Флекс при "жълто-черните".



Изданието, което всъщност най-четеният и с най-висок тираж вестник на английски език в целия свят, отбелязва, че преди години бившата звезда на Селтик е напуснал "Паркхед" заради мечтан трансфер в английската Висша лига, но сега предприема авантюра в пета различна държава.



Plovdiv24.bg публикува превод на материала, който бе поместен във вестник "Сън":



В ХОД: Бившата звезда на Селтик, която напусна Паркхед за мечтания трансфер в Английската Висша лига, се присъединява към нов клуб в България



Ходът му е приветстван като "сериозен трансфер“



ТОЙ пристигна в Селтик от Арсенал с голяма репутация сред много фанфари.



След това отново замина за Уест Хям три сезона по-късно - с два мача за представителния отбор.



Сега 23-годишният Армстронг Око-Флекс ще играе футбол за мъжки отбор в ПЕТА различна държава, след като се съгласи на изненадващ трансфер в Ботев (Пловдив).



Око-Флекс дебютира в мач от Висшата лига срещу Хибс през януари 2021 г., преди да приключи кариерата си в Селтик само четири месеца по-късно.



След преминаването си в Уест Хям, роденият в Дъблин крило/нападател премина под наем в Суонзи Сити, само за да се върне на Лондон Стейдиъм, когато трансферът му беше прекратен.



След това той беше освободен и бързо премина във ФК Цюрих в Швейцария, за който записа 23 участия през целия минал сезон.



А сега отпътуват за България, за това, което пловдивчани наричат ​​"сериозен трансфер“.



В социалните мрежи написаха: "Ботев Пловдив направи сериозен трансфер, след като подписа с атакуващия футболист Армстронг Око-Флекс.



"Жълто-черните“ подписаха трансферно споразумение с швейцарския клуб Цюрих за правата на 23-годишния ирландец.



"Армстронг Око-Флекс е 14-тото попълнение в летния състав на "канарчетата“. Крилото тренира с новите си съотборници този следобед.“



"Роденият в Дъблин нападател е юноша на Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хям, Суонзи и Цюрих.



"В допълнение към богатата си кариера на клубно ниво, крилото е играло за Англия и Ирландия в юношеските и младежките национални отбори на тези страни.“