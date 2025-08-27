ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Най-популярният вестник във Великобритания разказа за изненадващия трансфер в Ботев
Автор: Стойчо Генов 12:50Коментари (2)874
©
Най-популярният всекидневник във Великобритания - "Сън", отдели специално внимание на Ботев (Пловдив). Повод за това стана изненадващият според британците трансфер на Армстронг Око-Флекс при "жълто-черните".

Изданието, което всъщност най-четеният и с най-висок тираж вестник на английски език в целия свят, отбелязва, че преди години бившата звезда на Селтик е напуснал "Паркхед" заради мечтан трансфер в английската Висша лига, но сега предприема авантюра в пета различна държава.

Plovdiv24.bg публикува превод на материала, който бе поместен във вестник "Сън":

В ХОД: Бившата звезда на Селтик, която напусна Паркхед за мечтания трансфер в Английската Висша лига, се присъединява към нов клуб в България

Ходът му е приветстван като "сериозен трансфер“

ТОЙ пристигна в Селтик от Арсенал с голяма репутация сред много фанфари.

След това отново замина за Уест Хям три сезона по-късно - с два мача за представителния отбор.

Сега 23-годишният Армстронг Око-Флекс ще играе футбол за мъжки отбор в ПЕТА различна държава, след като се съгласи на изненадващ трансфер в Ботев (Пловдив).

Око-Флекс дебютира в мач от Висшата лига срещу Хибс през януари 2021 г., преди да приключи кариерата си в Селтик само четири месеца по-късно.

След преминаването си в Уест Хям, роденият в Дъблин крило/нападател премина под наем в Суонзи Сити, само за да се върне на Лондон Стейдиъм, когато трансферът му беше прекратен.

След това той беше освободен и бързо премина във ФК Цюрих в Швейцария, за който записа 23 участия през целия минал сезон.

А сега отпътуват за България, за това, което пловдивчани наричат ​​"сериозен трансфер“.

В социалните мрежи написаха: "Ботев Пловдив направи сериозен трансфер, след като подписа с атакуващия футболист Армстронг Око-Флекс.

"Жълто-черните“ подписаха трансферно споразумение с швейцарския клуб Цюрих за правата на 23-годишния ирландец.

"Армстронг Око-Флекс е 14-тото попълнение в летния състав на "канарчетата“. Крилото тренира с новите си съотборници този следобед.“

"Роденият в Дъблин нападател е юноша на Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хям, Суонзи и Цюрих.

"В допълнение към богатата си кариера на клубно ниво, крилото е играло за Англия и Ирландия в юношеските и младежките национални отбори на тези страни.“
Още по темата: общо новини по темата: 321
27.08.2025
27.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025
25.08.2025
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Тодор Неделев открива новия сезон на футболно училище Ботев
 Ботев ще играе престижна контрола с отбор от Серия А
 ПФК Ботев пусна нови тениски, цената им е 50 лева
 Ивелин Попов: Надявам се да "отлепим ютията"
 Капитанът на Ботев пред "Фокус": Не трябва да бъдем скептично настроени и черногледи
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: