© виж галерията Ботев (Пловдив) потвърди официално привличането на бразилски флангови нападател Педро Игор, за когото Plovdiv24.bg вече информира читателите си.



23-годишното ляво крило, който до момента бе играч на белоруския Динамо (Минск) подписа дългосрочен договор с "канарите". От клуба обаче не уточниха за какъв срок е контракта.



Новото попълнение се присъедини към тренировъчния процес на Ботев в средата на миналата седмица.



Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във Форталеза (Бразилия). Висок е 178 см. и тежи 70 кг. През последния сезон с екипа на Динамо Минск е изиграл 16 двубоя, в които е записал 3 гола и една асистенция.