Той ли ще е следващият нов? Ботев преговаря с бразилец, вкарвал на Лудогорец
Автор: Стойчо Генов 11:25Коментари (1)1082
©
Ръководството на Ботев (Пловдив) води разговори за бразилски флангови нападател. Става въпрос за Педро Игор, който е собственост на Динамо (Минск). 23-годишното ляво крило обаче няма да струва много пари.

Причината е, че има договор с беларуския тим до края на юни. Лявото крило през есента направи впечатление на феновете у нас. Стори го в двубоите с Лудогорец от квалификациите за същинската фаза на Шампионската лига.

Лудогорец спечели в Разград с 1:0. Но на реванша, който се игра в Унгария заради санкции на беларуските тимове, се наложи да потрепери сериозно и да мине през продължения, за да елиминира противника. Мачът завърши 2:2. А за да се играе 120 минути виновен бе Педро Игор. Лявото крило се появи в игра с началото на второто полувреме и направи резултата 2:1 в 62-ата минута.

Бразилецът е ползван предимно по левия фланг на нападението, но в някои мачове е пускан и като дясно крило, информира "Тема спорт". Очаква се до часове да има развитие по неговия трансфер.

Plovdiv24.bg провери, че в приключилото наскоро първенство на Белорус Педро Игор е изиграл 16 двубоя, в които е записал 3 гола и една асистенция. Той е роден на 27 март 2002 година във Форталеза (Бразилия). Висок е 178 см. и тежи 70 кг.
