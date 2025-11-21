Димитър Димитров притеснен от състоянието на Ботев, промените са наложителни

© Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров - Херо е останал притеснен от формата на някои от играчите, след като е провел първите тренировки. Очаква се по време на зимната пауза да се направят сериозни промени при "канарите".



Херо не е останал доволен от нивото на доста от привлечените през лятото чужденци. Все пак има и играчи, които са му се понравили с качествата си. Най-много бил впечатлен от Око-Флекс, който показвал най-сериозен потенциал.



При представянето си бургаският специалист заяви, че няма как да "махне 18 играчи накуп“ и времето до края на годината ще бъде използвано за запознаване в детайли със състезателите.



В последните двубои Херо е участвал в изготвянето на състава и тактиката, като е бил в постоянна комуникация с Тодор Киселичков и временния треньор Иван Цветанов. Сега обаче той видял нещата от първо лице и никак не е бил впечатлен от състоянието на тима, твърди "Тема спорт". Очаква се Херо да направи някои промени по състава, с които да се опита да изненада ЦСКА в събота.