Следват обаче две брутални съдийски грешки на рефера Станислав Ставров и неговия екип, които ощетяяват "канарите".
В 77-ата минута Стивън Петков бе изведен сам срещу вратаря на домакините, преодоля го и прати топката в мрежата. Страничният рефер обаче вдигна засада, а такава нямаше.
В 83-ата минута Стефан Велков от Славия фаулира в пеналта Жоао Пауло, но Ставров не се престраши да отсъди дузпа. Ситуацията бе точно като тази, при която реферът даде дузпа за белите 20-ина минути по-рано.
Гледайте в прикаченото видео кадрите, които публикува шефът на Ботев (Пд)!