© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов подхвана нова атака срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов, видя Plovdiv24.bg.



Пловдивският бизнесмен използва личния си профил във Фейсбук, където публикува кратко видео.



"Думите са за вас! Нека не говори само бат Венци!", гласи надписът към въпросните кадри.



Видеото всъщност е от скандалния полуфинален реванш от турнира за Купата на България от 24 април 2018 година. Придружено с изказване на Венцеслав Стефанов пред журналисти след края на двубоя.



След първия мач в "Коматево" Ботев води на Славия с 2:1, но на реванша на стадион "Васил Левски" Славия бие с 1:0 и с гол на чужд терен се класира на финала.



Единственият гол вкарва Ивайло Димитров от дузпа в 66-ата минута.



Следват обаче две брутални съдийски грешки на рефера Станислав Ставров и неговия екип, които ощетяяват "канарите".



В 77-ата минута Стивън Петков бе изведен сам срещу вратаря на домакините, преодоля го и прати топката в мрежата. Страничният рефер обаче вдигна засада, а такава нямаше.



В 83-ата минута Стефан Велков от Славия фаулира в пеналта Жоао Пауло, но Ставров не се престраши да отсъди дузпа. Ситуацията бе точно като тази, при която реферът даде дузпа за белите 20-ина минути по-рано.



Гледайте в прикаченото видео кадрите, които публикува шефът на Ботев (Пд)!



