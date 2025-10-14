ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов с нова атака към "бат Венци", показа скандални кадри
Автор: Стойчо Генов 14:06Коментари (4)3669
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов подхвана нова атака срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов, видя Plovdiv24.bg.

Пловдивският бизнесмен използва личния си профил във Фейсбук, където публикува кратко видео.

"Думите са за вас! Нека не говори само бат Венци!", гласи надписът към въпросните кадри.

Видеото всъщност е от скандалния полуфинален реванш от турнира за Купата на България от 24 април 2018 година. Придружено с изказване на Венцеслав Стефанов пред журналисти след края на двубоя.

След първия мач в "Коматево" Ботев води на Славия с 2:1, но на реванша на стадион "Васил Левски" Славия бие с 1:0 и с гол на чужд терен се класира на финала.

Единственият гол вкарва Ивайло Димитров от дузпа в 66-ата минута.

Следват обаче две брутални съдийски грешки на рефера Станислав Ставров и неговия екип, които ощетяяват "канарите".

В 77-ата минута Стивън Петков бе изведен сам срещу вратаря на домакините, преодоля го и прати топката в мрежата. Страничният рефер обаче вдигна засада, а такава нямаше.

В 83-ата минута Стефан Велков от Славия фаулира в пеналта Жоао Пауло, но Ставров не се престраши да отсъди дузпа. Ситуацията бе точно като тази, при която реферът даде дузпа за белите 20-ина минути по-рано.

Гледайте в прикаченото видео кадрите, които публикува шефът на Ботев (Пд)!

Още по темата: общо новини по темата: 452
14.10.2025
14.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
10.10.2025
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не, че нещо, ама Славия са с по-добро представяне до момента и цялата тази психологическа игра е за печелене на някакво виртуално предимство. Вместо да лежи на стари оправдавания, Ботев да покаже в събота дали може и какво може, пък ако не може - не е болка за умиране, значи има какво още да се учи и язък за стадиона.
-2
 
 
Тоя Плейна ще излезе по голям комик и от бате Митко, всеки ден излага индианците. Иначе за тоя мач 100% засада на ботевъ и никакво нарушения. Играча на Славия посяга ще, но си дърпа крака, гледайте хубаво.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Бивш треньор в Ботев постигна първа победа като национален селекционер
 Трима от Ботев заслужиха повиквателна за България U17
 ПФК Ботев напомни за трети път: Пускаме блезплатно деца до 16 години
 Илиян Филипов: Всички на стадиона! Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: