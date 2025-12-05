Информация за феновете на Ботев преди гостуването на Локомотив в София

© Ботев Пловдив гостува на Локомотив София в среща от 19-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота от 12:30 часа на стадион "Локомотив“ в столицата.



Билетите за феновете на "канарчетата“ ще са на цена 15 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор, която ще отвори в 11:30 часа.



Двубоят ще бъде ръководен от Венцислав Митрев, с помощници Петър Митрев и Тодор Вуков, а за системата VAR ще отговарят Васил Минев и Геро Писков.