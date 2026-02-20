Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме отбора

© Plovdiv24.bg Костадин Костадинов е легендарно крило на Ботев (Пд). Той изрази своя теза за ситуацията в клуба около напускането на Димитър Димитров, както и защо нещата при "канарчетата“ не се получават в момента.



"Нямам отговор какво става в Ботев Пловдив, далеч съм от кухнята на клуба. Имам обаче теория защо Херо си тръгна. На мен ми изглеждаше, че вече му е писнало от футбол и не иска повече да бъде треньор. Даже се учудих как се е навил да стане треньор, честно казано", заяви пред "Мач Телеграф“ Костадинов.



"Гледах последните два мача - с Локомотив Пловдив и Левски. В градското дерби играхме по-добре, показахме поне някакви зъби в този двубой. Докато с Левски изглеждаха още с излизането си, че се бяха предали. Моята теория е простичка – налагане и доверие на юноши", каза още легендарното дясно крило на "канарчетата".