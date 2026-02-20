ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме отбора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)194
© Plovdiv24.bg
Костадин Костадинов е легендарно крило на Ботев (Пд). Той изрази своя теза за ситуацията в клуба около напускането на Димитър Димитров, както и защо нещата при "канарчетата“ не се получават в момента.

"Нямам отговор какво става в Ботев Пловдив, далеч съм от кухнята на клуба. Имам обаче теория защо Херо си тръгна. На мен ми изглеждаше, че вече му е писнало от футбол и не иска повече да бъде треньор. Даже се учудих как се е навил да стане треньор, честно казано", заяви пред "Мач Телеграф“ Костадинов.

"Гледах последните два мача - с Локомотив Пловдив и Левски. В градското дерби играхме по-добре, показахме поне някакви зъби в този двубой. Докато с Левски изглеждаха още с излизането си, че се бяха предали. Моята теория е простичка – налагане и доверие на юноши", каза още легендарното дясно крило на "канарчетата".
Още по темата: общо новини по темата: 744
19.02.2026
18.02.2026
18.02.2026
18.02.2026
17.02.2026
17.02.2026
предишна страница [ 1/124 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Филипов: С Херо имахме разминаване в схемата! Не мога да позволя постоянно да играем 3-5-2, няма как да стане!
 БФС глоби Локомотив и Ботев за обидни и нецензурни скандирания
 Илиян Филипов: Имам нужда да изпразня главата си! В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор
 Ботев пусна билетите за мача с Лудогорец, продължава кампанията "Ръка за ръка"
 Илиян Филипов наруши 7-дневното мълчание и избухна със среднощен коментар
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: