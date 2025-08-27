Ботев ще играе престижна контрола с отбор от Серия А

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив ще играе престижна контрола с отбор от италианската Серия А. "Канарите" ще премерят сили с Болоня, като мачът трябва да се проведе до края на календарната 2025 година.



Опциите са в някоя от паузите за националните отбори през октомври или ноември.



Проверката е част от договора на "жълто-черните" с Болоня за продажбата на таланта Димитър Папазов. Трансферът стана факт през юли миналата година. В клубната каса на канарчетата трябва да влязат близо 1 милион евро с бонусите за целия период на контракта.



Сега в паузата за националните отбори в началото на септември жълто-черните пак ще имат спаринг, като се уточнява съперникът. Както е известно, отборите от Втора и Трета лига няма да имат прекъсване и намирането на опонент е по-трудно.



Опция е Марек, който почива във втория ешелон по това време заради отказа на Крумовград, съобщава "Тема спорт".