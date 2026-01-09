© Бившият капитан на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов отново разказа своята версия за причините, които го принудиха да вземе решение да напусне "жълто-черния" клуб. Настоящият халф на Арда бе гост в подкаста "Цената на успеха", воден от Милко Георгиев и Явор Пиргов.



“Много преди да си тръгна от Ботев, усещах какво ще се случи. На старта на шампионата с ЦСКА играем добре, правим 1:1, феновете доволни. Николай Киров излиза и казва, че ако аз и Тодор Неделев сме здрави, ще играем титуляри.



Малко след това идва мач с Черно море във Варна. Повеждат ни 2:0 на полувремето, през второто връщаме един гол и в 70-ата минута ме сменят. На излизане казах на Киров, че можеше да ме остави още малко, защото можеше да измъкнем нещо, Черно море не са от най-силните през вторите полувремето. Нищо не каза", започна разказа си Ивелин Попов.



Ето какво още каза той по темата:



Идва прословутият мач с Арда. Повеждат ни с 2:0, червен картон на Андрей Йорданов, след това и червен картон за мен. Всички казват, че отборът не е подготвен физически, отборът не е подготвен тактически. Излиза Белия след мача и казва: “Вторият червен картон много повлия на изхода на мача". Е ти с 2:0 изоставане и човек по-малко… Ами ти така си плюеш по капитана.



Имаше и мач с Локо Сф и там го пропуснах. След това ни извикаха 5-6 човека: Аз, Неделев, Николай Минков, Стивън Петков и Емил Мартинов и ни казват, че сме лидерите и трябва да вдигнем отбора.



Дръпнах Белия и му казах: Дай ни повече пространство с Тошко, защото той играеше на десния фланг. Идеята беше единият да се връща да изнася, а другият да покрива празните пространства. Каза, да да добре.



Берое ни поведе 1:0, обърнахме 2:1. Тошко центрира на два пъти от корнер и бихме.



След това вече дойде една пауза и аз вече чувам как се говори, че ние двамата с Неделев няма как да играем заедно. Направихме една контрола и Белия идва и ми се смее, ти ще си едното полувреме, Тошко другото. Още тогава видях на къде отиват нещата. Оставиха ме резерва с Лудогорец, викнах ги. Първо говорих с Илиян Филипов, после с Киров и накрая с всички заедно и с Тошко.



Киров ми казва, че със силните съперници няма как да играем двамата. И аз му казах: “Да разбирам, че аз ще съм този, който ще трябва да седи на пейката"? И той ми вика - да.



Обръщам се към Неделев и му казвам: Тошко, ти били понесъл да си в такава роля?



Той каза - не.



Еми аз защо да стоя и да търпя това нещо? Станах и си заминах. Едно към едно казвам нещата, както са. Може да ги питате.



А иначе от началото вие помните: Ивелин ще е лицето на този клуб, Ивелин ще е това. Не искам да се изтъквам, но с няколко мои обаждания, хора които имаха да получават сериозни суми (по 3-4 заплати) се отказаха от голяма част от тях. Душан Керкез и щабът му се отказаха от 60 000 лева.



Даниел Наумов аз им казах да го вземат. Киров седи и вика: Аз ще гледам двама поляци. Викам му: Взимай Наумов, за какво са ти тези поляци. Те двамата, мисля, че са работили заедно даже в ЦСКА 1948.



Викат ми: Ама той е много крив, няма да ти вдигне.



Звъня му аз, представих се, говорихме си 15 минути, след 2 седмици дойде и подписа договор с Ботев. Сега чувам от приятели, че Белия ходил по кафетата и разправял, че той изгонил Попето.



Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Попето в подкаста!



