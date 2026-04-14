Временният треньор на Ботев (Пд) Лъчезар Балтанов призна, че е щастлив от старанието на своя отбор при победата над Добруджа с 3:0 на стадион "Дружба". Младият специалист уточни, че футболистите му са изпълнили всяко едно негово указание.

Ето какво каза Балтанов след края на двубоя срещу Добруджа:

Не беше лесно, но съм щастлив от това, че момчетата изпълниха всяко едно мое указание. Успяха да отбележат 3 гола - какво по-хубаво от това? Имаше старание и най-вече себераздаване, което искам постоянно от тях.

Каквото зависеше от нас - ние го направихме. Вече нищо не зависи от нас. Каквото се случи - това ще е.

Прави ме щастлив това, че побеждаваме. Традициите са затова - да бъдат нарушавани.