ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Иван Цветанов: Няма да съм постоянен треньор, аз поканих Киселичков в екипа ми
Автор: Стойчо Генов 19:59Коментари (0)543
©
виж галерията
Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов остана доволен от старанието на футболистите при успеха с 2:1 като гости на Ботев (Враца). Специалистът коментира и назначаването на Тодор Киселичков в треньорския щаб на тима.

Ето какво каза Цветанов след края на мача във Враца:

Днес мисля, че направихме доста смислени атаки. Изтървахме няколко 100-процентови положения. Така, че съм довоблен от това, което показахме в атака.

От играта ни в защита - момчетата се стараха, покриваха зоните си. Направихме една глупава грешка, от която допуснахме гол, но това е футболът. Който не играе, той не греши.

Следвахме си нашия план. Момчетата изпълняваха задачите, които им бяха поставени и съм доволен от това.

Тошко Киселичков е треньор от доста време. Водил е отбори от професионалния футбол - в "А" и "Б" група, така че е много полезен човек за мен и не напразно аз го поканих в екипа.

Аз съм казал, че като директор на школата винаги ще давам шанс на момчета от школата и дай Боже те да хванат птичето, когато им кацне на рамото и да продължат да се развиват.

Ще продължавам да съм треньор, докогато е необходимо. Но аз няма да съм постоянен треньор. Първо нямам и необходимия лиценз. Когато ръководдството е готово с новия треньор, той ще си поеме нещата след това.

Неделев получи разтежение отзад на бедрото. Утре ще видим какво му е състоянието. Надявам се да можем да го вдигнем за следващия мач срещу Славия.

Ще играе този, който се представя добре в тренировъчния процес. Имах разговор със Стивън веднага след мача с Левски. Казах му, че искам по-голямо старание от него. Тази седмица той го показа в тренировките и получи своя шанс днес.

Още по темата: общо новини по темата: 436
05.10.2025
05.10.2025
05.10.2025
04.10.2025
04.10.2025
03.10.2025
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Героят на Ботев: Голяма емоция, много адреналин, много радост
 Ботев напусна дъното на таблицата след трета победа на чужд терен, Неделев получи контузия
 Ботев без най-новото си попълнение днес във Враца
 Информация за феновете на Ботев преди гостуването във Враца
 Тъжна вест! Напусна ни огромно "жълто-черно" сърце!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: