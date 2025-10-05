© виж галерията Временният треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов остана доволен от старанието на футболистите при успеха с 2:1 като гости на Ботев (Враца). Специалистът коментира и назначаването на Тодор Киселичков в треньорския щаб на тима.



Ето какво каза Цветанов след края на мача във Враца:



Днес мисля, че направихме доста смислени атаки. Изтървахме няколко 100-процентови положения. Така, че съм довоблен от това, което показахме в атака.



От играта ни в защита - момчетата се стараха, покриваха зоните си. Направихме една глупава грешка, от която допуснахме гол, но това е футболът. Който не играе, той не греши.



Следвахме си нашия план. Момчетата изпълняваха задачите, които им бяха поставени и съм доволен от това.



Тошко Киселичков е треньор от доста време. Водил е отбори от професионалния футбол - в "А" и "Б" група, така че е много полезен човек за мен и не напразно аз го поканих в екипа.



Аз съм казал, че като директор на школата винаги ще давам шанс на момчета от школата и дай Боже те да хванат птичето, когато им кацне на рамото и да продължат да се развиват.



Ще продължавам да съм треньор, докогато е необходимо. Но аз няма да съм постоянен треньор. Първо нямам и необходимия лиценз. Когато ръководдството е готово с новия треньор, той ще си поеме нещата след това.



Неделев получи разтежение отзад на бедрото. Утре ще видим какво му е състоянието. Надявам се да можем да го вдигнем за следващия мач срещу Славия.



Ще играе този, който се представя добре в тренировъчния процес. Имах разговор със Стивън веднага след мача с Левски. Казах му, че искам по-голямо старание от него. Тази седмица той го показа в тренировките и получи своя шанс днес.



