Футболист на Ботев Пловдив попадна в изключително престижна класация на най-авторитетния и популярен френски спортен вестник "Екип" (L'Équipe). Става въпрос за централния защитник Енок Куатенг, който бе поставен в идеалния отбор за изминалия кръг на всички френски футболисти, които играят в местната Лига 1.

Компания на "жълто-черния" бранител правят играчи като Юго Лорис (Лос Анджелис ФК), Нголо Канте (Фенербахче), Маркус Тюрам (Интер) и Раян Ч

ерки (Манчестър Сити), провери. Безспорно с най-много успехи от тях е Канте, който с националния отбор на Франция е световен шампион (2018), победител в Лигата на нациите на УЕФА (2020/21) и европейски вицешампион (2016), а като футболист на Челкси печели Шампионска лига (2020/21), Лига Европа (2018/19) и Суперкупата на УЕФА (2021).

Енок Куатенг заслужи признанието на френските журналисти, след като изигра силен мач за Ботев при разгромната победа с 5:0 над Спартак Варна. В двубоя той реализира първия гол на стадион "Христо Ботев".