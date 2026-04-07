Футболист на Ботев Пловдив попадна в изключително престижна класация на най-авторитетния и популярен френски спортен вестник "Екип" (L'Équipe). Става въпрос за централния защитник Енок Куатенг, който бе поставен в идеалния отбор за изминалия кръг на всички френски футболисти, които играят в местната Лига 1.
Компания на "жълто-черния" бранител правят играчи като Юго Лорис (Лос Анджелис ФК), Нголо Канте (Фенербахче), Маркус Тюрам (Интер) и Раян Ч
Енок Куатенг заслужи признанието на френските журналисти, след като изигра силен мач за Ботев при разгромната победа с 5:0 над Спартак Варна. В двубоя той реализира първия гол на стадион "Христо Ботев".
