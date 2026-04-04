Отборът на Ботев (Пловдив) зарадва привържениците си с втора поредна победа и продължава да мечтае за място в Топ 8 след края на редовния сезон. Жълто-черните разгромиха Спартак (Варна) с 5:0 в мач от 28-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Енок Куатенг (18), Самуел Калу (18, 53), Тодор Неделев (45+5) и Франклин Маскоте (72) отбелязаха попаденията за домакините. Победата е най-резултатната за "канарите" през настоящия сезон.

По този начин възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов се изкачиха на осмо място във временното класиране и вече са с актив от 36 точки. "Соколите" останаха на 13-а позиция с 23 точки.

Мачът започна ударно за домакините, които от 3-ата до 9-ата минута създадоха три чисти ситуации за гол след изстрели на Константинос Балоянис, Еноск Куатенг и Самуил Цонов, но топката не попадна в мрежата.

В 10-ата минута Ивайло Видев засече с глава в гредата, но страничният съдия вдигна флага си за засада.

Две минути по-късно логичното се случи и Ботев откри резултата. Тодор Неделев центрира от фаул в наказателното поле, където Енок Куатенг засече за 1:0.

В 18-ата минута жълто-черните удвоиха. Константинос Балоянис подаде към Самуел Калу по левия фланг. Крилото премина между двама защитници и шутира с десния крак в далечния ъгъл на вратаря Ковальов за 2:0.

В 38-ата минута Ивайло Видев опита да избие топката, но вместо това ритна в главата Цветелин Чунчуков. Заради тежкия удар бившият нападател на Ботев бе заменен принудително, а Видев получи жълт картон.

В добавеното време на първата част Самуел Калу бе изведен сам срещу Ковальов и опита да го прехвърли, а вратарят изби с ръка извън наказателното поле. Съдията Валентин Железов логично му показа червен картон, а на вратата на гостите застана 20-годишният Валентин Димитров, за когото това бе дебют в професионалния футбол.

Отсъденият фаул бе превърнат в гол след брилянтно изпълнение с левия крак на капитана Тодор Неделев - 3:0.

В 53-ата минута Закария Тиндано проби по десния фланг и центрира по земя в наказателното поле. Там Самуел Калу отправи силен шут с десния крак в близкия ъгъл и реализира втория си гол в мача - 4:0.

Четвърт час преди края Франклин Маскоте вкара за 5:0, засичайки с глава центриране от корнер на Константинос Балоянис.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Тодор Неделев (62- Карлос Алгара), Емерсон Родригес (62- Чимези Уйлямс), Самуил Цонов (46- Маскоте), Енок Куатенг, Константинос Балоянис, Ивайло Видев (46- Тиндао), Едсон Силва, Лукас Араужо, Самуел Калу (75- .

Спартак: Максим Ковальов, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Даниел Иванов (45+2- Валентин Димитров), Цветелин Чунчуков (43- Петър Принджев), Жоао Педро, Александър Георгиев, Саад Мокачар, Шанде, Ангел Грънчов, Георг Стояновски.