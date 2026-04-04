Отборът на Ботев (Пловдив) зарадва привържениците си с втора поредна победа и продължава да мечтае за място в Топ 8 след края на редовния сезон. Жълто-черните разгромиха Спартак (Варна) с 5:0 в мач от 28-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Енок Куатенг (18), Самуел Калу (18, 53), Тодор Неделев (45+5) и Франклин Маскоте (72) отбелязаха попаденията за домакините. Победата е най-резултатната за "канарите" през настоящия сезон.
По този начин възпитаниците на временния треньор Лъчезар Балтанов се изкачиха на осмо място във временното класиране и вече са с актив от 36 точки. "Соколите" останаха на 13-а позиция с 23 точки.
Мачът започна ударно за домакините, които от 3-ата до 9-ата минута създадоха три чисти ситуации за гол след изстрели на Константинос Балоянис, Еноск Куатенг и Самуил Цонов, но топката не попадна в мрежата.
В 10-ата минута Ивайло Видев засече с глава в гредата, но страничният съдия вдигна флага си за засада.
Две минути по-късно логичното се случи и Ботев откри резултата. Тодор Неделев центрира от фаул в наказателното поле, където Енок Куатенг засече за 1:0.
В 18-ата минута жълто-черните удвоиха. Константинос Балоянис подаде към Самуел Калу по левия фланг. Крилото премина между двама защитници и шутира с десния крак в далечния ъгъл на вратаря Ковальов за 2:0.
В 38-ата минута Ивайло Видев опита да избие топката, но вместо това ритна в главата Цветелин Чунчуков. Заради тежкия удар бившият нападател на Ботев бе заменен принудително, а Видев получи жълт картон.
В добавеното време на първата част Самуел Калу бе изведен сам срещу Ковальов и опита да го прехвърли, а вратарят изби с ръка извън наказателното поле. Съдията Валентин Железов логично му показа червен картон, а на вратата на гостите застана 20-годишният Валентин Димитров, за когото това бе дебют в професионалния футбол.
Отсъденият фаул бе превърнат в гол след брилянтно изпълнение с левия крак на капитана Тодор Неделев - 3:0.
В 53-ата минута Закария Тиндано проби по десния фланг и центрира по земя в наказателното поле. Там Самуел Калу отправи силен шут с десния крак в близкия ъгъл и реализира втория си гол в мача - 4:0.
Четвърт час преди края Франклин Маскоте вкара за 5:0, засичайки с глава центриране от корнер на Константинос Балоянис.
Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Тодор Неделев (62- Карлос Алгара), Емерсон Родригес (62- Чимези Уйлямс), Самуил Цонов (46- Маскоте), Енок Куатенг, Константинос Балоянис, Ивайло Видев (46- Тиндао), Едсон Силва, Лукас Араужо, Самуел Калу (75- .
Спартак: Максим Ковальов, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Даниел Иванов (45+2- Валентин Димитров), Цветелин Чунчуков (43- Петър Принджев), Жоао Педро, Александър Георгиев, Саад Мокачар, Шанде, Ангел Грънчов, Георг Стояновски.
канара от изгрев бойс
на 04.04.2026 г.
Ама буферите не са Спартак Вн. И сигурно няма да са с човек по _малко...
Cujo
на 04.04.2026 г.
Я вааааа , буфирити жъ га скиними… Ут смях ва!
Митко Ботевиста
на 04.04.2026 г.
Честита победа канари.Буферите са наред пак да ги бием.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!