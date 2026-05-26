Райънеър отново доказа, че никой не е застрахован от острия език на нейния социален екип. В публикация във Facebook нискотарифната авиокомпания се подигра директно с Челси с едно-единствено изречение: след като клубът завърши извън европейските места в Премиър лийг, ирландците предложиха на феновете алтернатива.

Челси няма да стигне до Европа, но вие можете – за 19,99 Евро пише админът в официалната страница на Ryanair

Шегата е жестока именно защото е точна. Сезон 2025/26 беше горчив за лондончани и от двете страни. Петте места за Шампионска лига отидоха при Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул, а за Лига Европа и Лига на конференциите се класираха Борнмут, Съндърланд и Брайтън – а Челси остана извън всички тях.

Защо ударът беше особено болезнен

За клуб с амбициите и бюджета на Челси сезон без европейски футбол е публично унижение. И това не беше единственото разочарование. Манчестър Сити победи именно Челси във финала за Купата на Англия – тоест лондончани изпуснаха и трофея, и единствения си резервен маршрут към Европа в рамките на няколко седмици.

Точно тази комбинация – отбор, който харчи стотици милиони, но завършва годината без трофей и без Европа – превърна публикацията на Райънеър в идеална мишена за вирусно споделяне. За часове коментарите се напълниха с реакции от фенове на съперниците, а самата авиокомпания получи безплатна реклама, за каквато конкурентите ѝ плащат милиони.

Админът, който не щади никого

За тези, които следят Райънеър в социалните мрежи, изненада няма. Профилите на компанията отдавна са се превърнали в едно от най-разпознаваемите явления в дигиталния маркетинг – смесица от автоирония, мемета и брутални отговори.

Легендарният тон на админа стъпва на проста идея: вместо да крие репутацията си на свръхикономичен превозвач, Райънеър ѝ се присмива пръв. Оттам идват и класическите шеги за теснотата между седалките, за безбройните допълнителни такси и за липсата на каквото и да било безплатно на борда. Когато недоволен пътник напише, че "никога повече няма да лети с тях", типичният отговор е кратко и хладнокръвно "обещаваш ли?". Самолетчето с изпъкнали очички, с което компанията коментира всичко – от закъснения до спортни новини – се превърна в запазена марка.

Подигравката с футболни клубове също не е новост. Райънеър редовно се възползва от провалите на големите отбори, от изпуснати титли до изпуснати влакове за Европа, и така превръща чуждото нещастие в съдържание, което се споделя само. Случаят с Челси е просто поредната глава от един и същ, безотказно работещ сценарий.

Накъде може да полетите от България с Райънеър

Иронията в шегата е, че предложението всъщност е реално – Райънеър действително разширява мрежата си от България. За лятното разписание 2026 г. авиокомпанията добавя три нови линии от София: до Торино от 31 март, до Маракеш в Мароко от 30 март и до Ламеция Терме в Калабрия от 1 април.

Добра новина има и за пътниците от Южна България: за сезон 2025/2026 Райънеър пусна и полет от летище Пловдив до Милано – директна връзка, която доскоро беше възможна само през София. Така, докато Челси гледа следващия сезон у дома, феновете от Пловдив и страната имат поне няколко нови начина наистина да стигнат до Европа.