© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив проведе днес последната си тренировка преди мача с ЦСКА 1948.



Двубоят от 10-ия кръг на Първа лига е утре (25 септември) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.



“Жълто-черните" имаха занимание на перфектния терен на стадион “Христо Ботев", похвалиха се от клуба.



"Пловдивчани се нуждаят от подкрепата на своя 12-ти играч по пътя към първия домакински успех през сезона", написаха още от ПФК Ботев в своята официална страница във Фейсбук, където публикуваха и снимки от последната тренировка.