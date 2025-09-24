ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Нуждаем се от нашия 12-и играч по пътя към първия домакински успех
18:29
Отборът на Ботев Пловдив проведе днес последната си тренировка преди мача с ЦСКА 1948. 

Двубоят от 10-ия кръг на Първа лига е утре (25 септември) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

“Жълто-черните" имаха занимание на перфектния терен на стадион “Христо Ботев", похвалиха се от клуба.

"Пловдивчани се нуждаят от подкрепата на своя 12-ти играч по пътя към първия домакински успех през сезона", написаха още от ПФК Ботев в своята официална страница във Фейсбук, където публикуваха и снимки от последната тренировка.
