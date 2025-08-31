Око-Флекс попадна в групата на Ботев, "канарите" тренираха днес на базата на Лудогорец

© Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди днешния сблъсък с Лудогорец. Мачът от 7-ия кръг на Първа лига започва в 21:30 часа на "Хювефарма Арена“ в Разград.



"Канарите" са на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки, а Лудогорец е втори с 13 точки, като и двата отбора са изиграли до момента 5 мача.



Билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.



Футболистите на Ботев имаха днес сутрешно занимание на базата "Гнездо на орли" в Разград.



В групата за мача с Лудогорец попадна новото попълнение Армстронг Око-Флекс.