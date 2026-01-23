ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: Плащам заплата и осигуровки на Око-Флекс, очаквам наказания от ФИФА за него и ПФК Левски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:33Коментари (0)295
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отново коментира казуса с преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски. Бизнесменът е сигурен, че ФИФА ще се произнесе в полза на "жълто-черния" клуб и заяви какви наказания очаква да получат както нападателят, така и ПФК Левски.

“Ние в момента жалим прекратяването договора на Око-Флекс. Не жалим срещу Левски. Око-Флекс едностранно прекратява договора. Откупната клауза, както е записана в нашия договор, не дава право на играча едностранно да прекрати договора. Левски какво прави - кара Око да прекрати договора си с Ботев и те да сключат договор с него като свободен агент. Разбирате ли по какъв път тръгват. Едностранното прекратяване не може да се случи по начина, по който е записана откупната му клауза. Четохме над 20 решения за същия казус и всичките те са в полза на клубовете", заяви пред "Спортал" големият шеф на Ботев (Пд).

"Левски ги привличаме като солидарни. Левски го е мотивирал за това нещо. Носят солидарна отговорност. Очаквам най-малкото сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. Съответно и заплатите, които остават на Око-Флекс е нормално да се присъждат от ФИФА. Очаквам на футболиста да му спрат спортните права от 4 до 6 месеца. И Левски, който носи солидарна отговорност за парите, най-вероятно ще бъде наказан за трансферен прозорец. Не знаем какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официални срещи. Вече ФИФА какво ще реши, тъй като тогава ще имаме неправомерно картотекиране на играч", допълни Илиян Филипов.

"Око-Флекс до ден днешен е футболист на Ботев (Пловдив) - плащаме му осигуровки, заплатата му се депозира в специална сметка. Той не е с прекратен договор. Не знам как ще го картотекира Левски. Защото Око, все още, е футболист на Ботев. В момента му плащам заплата и осигуровки", завърши пловдивският бизнесмен.
Още по темата: общо новини по темата: 681
23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев избра Даниел Наумов, за да презентира следващия си мач
 Големият шеф на Ботев плътно до отбора, проследи и днешната тренировка
 Попето: Много ми се иска двама футболисти на Ботев да пробият в Европа
 Крило на Лудогорец тренира с Ботев, но двата клуба все още не обявяват трансфера
 Пороен дъжд заля ботевистите в Турция, вижте как протече тренировката
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: