Илиян Филипов: Плащам заплата и осигуровки на Око-Флекс, очаквам наказания от ФИФА за него и ПФК Левски

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отново коментира казуса с преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски. Бизнесменът е сигурен, че ФИФА ще се произнесе в полза на "жълто-черния" клуб и заяви какви наказания очаква да получат както нападателят, така и ПФК Левски.



“Ние в момента жалим прекратяването договора на Око-Флекс. Не жалим срещу Левски. Око-Флекс едностранно прекратява договора. Откупната клауза, както е записана в нашия договор, не дава право на играча едностранно да прекрати договора. Левски какво прави - кара Око да прекрати договора си с Ботев и те да сключат договор с него като свободен агент. Разбирате ли по какъв път тръгват. Едностранното прекратяване не може да се случи по начина, по който е записана откупната му клауза. Четохме над 20 решения за същия казус и всичките те са в полза на клубовете", заяви пред "Спортал" големият шеф на Ботев (Пд).



"Левски ги привличаме като солидарни. Левски го е мотивирал за това нещо. Носят солидарна отговорност. Очаквам най-малкото сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. Съответно и заплатите, които остават на Око-Флекс е нормално да се присъждат от ФИФА. Очаквам на футболиста да му спрат спортните права от 4 до 6 месеца. И Левски, който носи солидарна отговорност за парите, най-вероятно ще бъде наказан за трансферен прозорец. Не знаем какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официални срещи. Вече ФИФА какво ще реши, тъй като тогава ще имаме неправомерно картотекиране на играч", допълни Илиян Филипов.



"Око-Флекс до ден днешен е футболист на Ботев (Пловдив) - плащаме му осигуровки, заплатата му се депозира в специална сметка. Той не е с прекратен договор. Не знам как ще го картотекира Левски. Защото Око, все още, е футболист на Ботев. В момента му плащам заплата и осигуровки", завърши пловдивският бизнесмен.