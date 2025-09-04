От следващите 5 мача на Ботев само два ще са в почивен ден

© Plovdiv24.bg Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата на Ботев (Пловдив) за следващите 4 шампионатни кръга.



Освен това от БФС насрочиха и отложения мач с Левски, което пък предизвика гневна реакция от страна на ръководството на "канарите".



Ето я програмата на Ботев (Пд):



6 кръг (отложен мач): 30.09 /вторник/ Ботев Пд – Левски 17.30 часа



8 кръг: 12.09 /петък/ Ботев Пд – Монтана 19.45 часа



9 кръг: 21.09 /неделя/ Септември - Ботев 17.45 часа



10 кръг: 25.09 /четвъртък/ Ботев Пд – ЦСКА 1948 17.30 часа



11 кръг: 05.10 /неделя/ Ботев Вр – Ботев Пд 17.30 часа