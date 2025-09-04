ИЗПРАТИ НОВИНА
От следващите 5 мача на Ботев само два ще са в почивен ден
Автор: Стойчо Генов 10:24Коментари (1)353
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата на Ботев (Пловдив) за следващите 4 шампионатни кръга.

Освен това от БФС насрочиха и отложения мач с Левски, което пък предизвика гневна реакция от страна на ръководството на "канарите".

Ето я програмата на Ботев (Пд):

6 кръг (отложен мач): 30.09 /вторник/ Ботев Пд – Левски 17.30 часа

8 кръг: 12.09 /петък/ Ботев Пд – Монтана 19.45 часа

9 кръг: 21.09 /неделя/ Септември - Ботев 17.45 часа

10 кръг: 25.09 /четвъртък/ Ботев Пд – ЦСКА 1948 17.30 часа

11 кръг: 05.10 /неделя/ Ботев Вр – Ботев Пд 17.30 часа
общо новини по темата: 342
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 33 мин.
0
 
 
Нарочно бфс правят тия работи, оня осмокласника, с ненамерената диплома са средно.
