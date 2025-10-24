ИЗПРАТИ НОВИНА
Легенда на Ботев: Дано Херо успее да стабилизира нещата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37
© Plovdiv24.bg
Легендата на Ботев (Пловдив) Атанас Пашев разкри очакванията си за днешната среща на тима със Спартак Варна. Бившето крило коментира и назначението на Димитър Димитров - Херо начело на любимия му отбор.

"Очаквам да стане един добър мач и дано да успеем да победим. Няма да е лек двубой, но вярвам, че момчетата ще дадат всичко от себе си и ще се опитат да вземат трите точки. Трябва да бъдат концентрирани и да се възползват от грешките на Спартак", започна Пашата пред колегите от "Мач Телеграф".

"След като Димитър Димитров поеме отбора, вярвам, че нещата ще изглеждат по-добре. Той е един невероятен специалист с огромен опит. Херо има много богата визитка и качества. Дано успее да стабилизира нещата. Димитров има много постижения и не е случайно, че Ботев привлича именно него. Тези футболисти имат нужда от такъв треньор с опит", допълни още Атанас Пашев.

"Дано именно той да е най-добрият вариант за нашия отбор. Дай Боже и футболистите да свикнат бързо с неговия начин на работа. Той има своя философия и визия за играта и това е нормално. Трябва да се раздават и в тренировките, за да се постигат необходимите резултати. Херо определено е много добър специалист и може да ги научи на много неща. Той е един от най-добрите треньори в България".

"В последно време все нещо малко не ни достига в мачовете. Така беше и срещу Славия. И късметът не е на наша страна. Имаше и напрежение преди мача. Сега със Спартак Варна се надявам да е различно и Ботев Пд да ликува", завърши легендата на Ботев (Пловдив).
