Има сделка! Томаш се договори с Ботев, идва с познатия си екип, но без Бащата

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив има вече нов треньор! Това е бившият наставник на Локомотив Пловдив и ЦСКА Александър Томаш.



Специалистът се разбра с ръководството на "жълто-черните" по всички детайли около своя договор, разбра Plovdiv24.bg.



Томаш идва в Ботев с почти целия си екип, с който работи на "Лаута", в Спартак (Варна) и в ЦСКА с една единствена разлика - без легендата на "черно-белите" Христо Колев - Бащата. В щаба му при "канарите" остават Константин Мирчев и треньорът на вратарите Тодор Кючуков. Новото име е това на Илиян Митрев.



Александър Томаш ще бъде представен по-късно през новата седмица, а в предстоящия мач с Левски отборът на Ботев ще бъде воден от Иван Цветанов.