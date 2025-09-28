ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Има сделка! Томаш се договори с Ботев, идва с познатия си екип, но без Бащата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:13Коментари (1)1314
© Plovdiv24.bg
Ботев Пловдив има вече нов треньор! Това е бившият наставник на Локомотив Пловдив и ЦСКА Александър Томаш.

Специалистът се разбра с ръководството на "жълто-черните" по всички детайли около своя договор, разбра Plovdiv24.bg.

Томаш идва в Ботев с почти целия си екип, с който работи на "Лаута", в Спартак (Варна) и в ЦСКА с една единствена разлика - без легендата на "черно-белите" Христо Колев - Бащата. В щаба му при "канарите" остават Константин Мирчев и треньорът на вратарите Тодор Кючуков. Новото име е това на Илиян Митрев.

Александър Томаш ще бъде представен по-късно през новата седмица, а в предстоящия мач с Левски отборът на Ботев ще бъде воден от Иван Цветанов.
Още по темата: общо новини по темата: 403
28.09.2025
27.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Футболната проституция като начин на живот. 2-3 месеца макс и шута за този стратег.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 С иди ми, дойди ми няма как да стане! Пустият стадион прави отвратително впечатление
 Ботев преговаря с Томаш, сделка обаче още няма
 КПБП: Докато ние оплюваме собственик, треньор и капитан, нашите неприятели пеят срещу нас
 Александър Томаш фаворит да заеме мястото на Киров в Ботев?
 Жребият е хвърлен! Ясни са съперниците на Локо, Ботев и Спартак за Купата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: