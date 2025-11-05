Илиян Филипов към БФС: Моля ви, обърнете внимание на този проблем

© Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов отново се активизира чрез своя личен профил във Фейсбук. Бизнесменът се обърна с молба към Българския футболен съюз.



Конкретният повод за реакцията му е фактът, че предстоящият домакински мач срещу Добруджа е насрочен за петък от 17,30 часа.



Plovdiv24.bg публикува изявлението на Филипов без редакторска намеса:



Обръщение към ръководството на Българския футболен съюз



Уважаеми господа,



Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение.



В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството.



Затова питам – толкова ли е трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни?



Всеки български клуб се бори за оцеляване и разполага с ограничени ресурси, ако не следва т.нар. "модел бащица“. Докато този модел съществува, няма да имаме стабилен футбол и силен национален отбор.



Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.



Държавата е обвинявана за редица неща, но именно държавата построи нови, модерни стадиони. В същото време се насрочват мачове в работни дни и часове, когато хората просто не могат да присъстват.



Как един баща да заведе децата си на мач, когато е на работа?



А в същото време искаме да запалим у децата любов към спорта, за да не се окажат на улицата.



Разберете - на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество. Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура.



Моля ви, обърнете внимание на този проблем.



Без публика, без деца и без емоция - българският футбол няма бъдеще.



С уважение,



Илиян Филипов