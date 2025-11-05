ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов към БФС: Моля ви, обърнете внимание на този проблем
Автор: Стойчо Генов 16:01Коментари (5)1782
©
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов отново се активизира чрез своя личен профил във Фейсбук. Бизнесменът се обърна с молба към Българския футболен съюз.

Конкретният повод за реакцията му е фактът, че предстоящият домакински мач срещу Добруджа е насрочен за петък от 17,30 часа.

Plovdiv24.bg публикува изявлението на Филипов без редакторска намеса:

Обръщение към ръководството на Българския футболен съюз

Уважаеми господа,

Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение.

В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството.

Затова питам – толкова ли е трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни?

Всеки български клуб се бори за оцеляване и разполага с ограничени ресурси, ако не следва т.нар. "модел бащица“. Докато този модел съществува, няма да имаме стабилен футбол и силен национален отбор.

Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.

Държавата е обвинявана за редица неща, но именно държавата построи нови, модерни стадиони. В същото време се насрочват мачове в работни дни и часове, когато хората просто не могат да присъстват.

Как един баща да заведе децата си на мач, когато е на работа?

А в същото време искаме да запалим у децата любов към спорта, за да не се окажат на улицата.

Разберете - на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество. Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура.

Моля ви, обърнете внимание на този проблем.

Без публика, без деца и без емоция - българският футбол няма бъдеще.

С уважение,

Илиян Филипов
Още по темата: общо новини по темата: 501
05.11.2025
05.11.2025
05.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
03.11.2025
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не мога да повярвам!Защо не помисли за публиката и на стадиона и пред телевизорите ,като прекрати дербито в събота .Наглост,но БФС си го заслужават.
hoodlom
Защо нямате тема за избора на генерален секретар на ООН?
преди 13 мин.
0
 
 
Циганските проститутки пак в теми на Ботев!
-1
 
 
Селския бек от Добралък който беше сол тъшак на един перач от Царацово е днешен на Шиши.
0
 
 
Това е ефектът, когато на едно селско тираджийско босче започне да му се играе по свирката. Първо служебни победи, после мрънкане за назначаване на определени съдии, сега и претенции за часа и деня на мачовете на неговия отбор. Подадеш му пръст, отхапе ти цялата ръка. Цял живот им дават, те все мрънкат. Срам за града!
0
 
 
Този яко си е повярвал! Мисли си, че като е купил двама- трима съдии и делегата, вече е някакъв фактор, и може да раздава акъл. Все пак е прав за това, че отбори като левски, цеца и Локо Пд не е редно да играят в работни дни
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 КПБП: Нека надъхването от дербито да се прехвърли поне частично в следващия мач
 Локо и Ботев се разминаха за Купата, ето всички двойки в 1/8-финалите
 ПФК Ботев: Не желаем Тренчев да ръководи наши срещи! Многократно ни е ощетявал
 Нападателят, който вкара победен гол за Тракия и донесе Купата на Съветската армия, празнува днес
 Зехтински представя днес книгата си на стадион "Христо Ботев", входът е свободен
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: