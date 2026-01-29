Илиян Филипов с важна информация за контузен играч, фенове му благодарят за трансфера на ... Шанде

© Plovdiv24.bg Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов успокои фенове на отбора с важна информация относно състоянието на Енок Куатенг.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, централният защитник получи контузия още през първото полувреме на контролата със Спартак (Варна) и бе заменен принудително.



В коментар в официалната страница на Ботев във Фейсбук привърженик на "канарите" попита "Какво е състоянието на Куатенг".



Той получи незабавен отговор от Илиян Филипов: "До една седмица е на линия".



В същото време друг привърженик на Ботев се обърна към бизнесмена с благодарности, че е уредил трансфера на звездата на Спартак (Варна) Шанде.



Ето какво написа фенът:



"Бос, Илиян Филипов, комплименти и за Шанде от Спартак Варна. Ще имаме голяма конкуренция по крилата и не само. Много се радвам и за Коко Илиев, че навлиза във форма. Херо ще се "затрудни" при избора на титулярите. Апропо, какво става с Алгара, кога ще го видим? Само Ботев ... Той не умира".



След като друг привърженик попита колегата си да не би да е объркал името, отговорът за Шанде беше категоричен: "Да, вече е в ятото".



Засега обаче тази информация не е потвърдена нито от ПФК Ботев, нито от Спартак (Варна).