Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разкри любопитни подробности около преговорите по прехвърлянето на акциите на клуба. Бизнесменът не скри разочарованието си от поведението на бившия собственик Антон Зингаревич.



"Не съм правил такава сделка през живота си - да съм наясно, че губя много пари. Предишното ръководство се държа много нагло. Зингаревич искаше да му платя заплатите на всички руснаци и тогава разписа договора за акциите. Такова нещо в нормална сделка за бизнес никога не бих го оставил да се случи", заяви Илиян Филипов.



Петър Петров присъстваше и наистина направихме невъзможното да спасим Ботев. Нямаме задължения към НАП. Имахме 1,7 милиона лева осигуровки и данък към държавата с лихвите - всичко вече е платено. Заплатите и всички служители от клуба ги получават 10 дни преди датата. За това, което работят, те ще го получават.



Имахме сериозен имиджов проблем. Много футболисти отказваха да преговарят с нас, заради неплащането на осигуровки преди това. Огромни проблеми и много трудности имаше за тази селекция. Имаме много качествени момчета в състава, класа също е там, трябва още малко време за обиграване", каза още пловдивският бизнесмен.



"Вярвам, че Ботев може да е финансово независим. Когато нашите деца са на терените, те няма да са по кафетата и казината. Спортът учи децата да работят в екип. Започнахме възраждане на детско-юношеската школа. Тя беше в ужасяващо състояние. Който ни хванеше, ни биеше. Нещата започват да се случват и вървят в правилната насока в ДЮШ. Показват се вече резултати. Почти по цял ден съм на стадиона. Ще дам всичко за стадиона – ще остане в историята, ще е най-добрият в България. Надявам се от следващия сезон Ботев да е на мястото, където му се полага – всяка година в Европа", завърши Илиян Филипов.



