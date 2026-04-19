Отборът на Ботев (Пловдив) ще се радва на силна подкрепа от страна на своите привърженици в предстоящото гостуване в Кърджали. Двубоят срещу Арда от първия кръг в плейофите на втората четворка е на 26 април от 19,00 часа на "Арена Арда" в Кърджали.

От "жълто-черния" клуб организират екскурзия за феновете. Записванията ще се осъществяват от днес в клубния фен магазин. Цената на екскурзията е 5 евро, като в нея не е включен билет за мача, уточниха от ПФК Ботев.

В днешния ден магазинът на стадиона ще бъде с работно време от 11:00 до 16:00 часа, допълниха още от клуба.

"Канарите" стартират плейофите на последното четвърто място, но разликата с първия в класирането - Локомотив, е само 6 точки.

Ето как изглежда класирането преди началото на плейофите

1. Локомотив 46 точки

2. Черно море 44 точки

3. Арда 44 точки

4. Ботев 40 точки