Отборът на Ботев (Пловдив) ще се радва на силна подкрепа от страна на своите привърженици в предстоящото гостуване в Кърджали. Двубоят срещу Арда от първия кръг в плейофите на втората четворка е на 26 април от 19,00 часа на "Арена Арда" в Кърджали.
От "жълто-черния" клуб организират екскурзия за феновете. Записванията ще се осъществяват от днес в клубния фен магазин. Цената на екскурзията е 5 евро, като в нея не е включен билет за мача, уточниха от ПФК Ботев.
В днешния ден магазинът на стадиона ще бъде с работно време от 11:00 до 16:00 часа, допълниха още от клуба.
"Канарите" стартират плейофите на последното четвърто място, но разликата с първия в класирането - Локомотив, е само 6 точки.
Ето как изглежда класирането преди началото на плейофите
1. Локомотив 46 точки
2. Черно море 44 точки
3. Арда 44 точки
4. Ботев 40 точки
