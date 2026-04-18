Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за плейофната фаза във втората четворка, където са пловдивските Локомотив и Ботев. Така най-интересните за футболния запалянко в Пловдив двубои вече имат насрочени конкретен час и дата.

Дербито Ботев - Локомотив от 32-ия кръг ще се играе на 3 май от 16:15 часа на стадион "Христо Ботев".

Градският сблъсък между двата отбора от 36-ия кръг бе насрочен за 25 май от 17:45 часа на стадион "Локомотив".

Програмата на Локомотив по дати и часове:

26.04 - 16:30 Локомотив - Черно море

03.05 - 16:15 Ботев - Локомотив

08.05 - 17:30 Локомотив - Арда

12.05 - 17:45 Черно море - Локомотив

16.05 - 19:00 Арда - Локомотив

25.05 - 17:45 Локомотив - Ботев

Програмата на Ботев по дати и часове

26.04 - 19:00 Арда - Ботев

03.05 - 16:15 Ботев - Локомотив

09.05 - 16:15 Черно море - Ботев

12.05 - 20:15 Ботев - Арда

16.05 - 19:00 Ботев - Черно море

25.05 - 17:45 Локомотив - Ботев