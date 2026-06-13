Подготовката на Англия за Световното първенство в САЩ беше хвърлена в хаос само дни преди откриващия мач. Крадци са разбили превозни средства на националния отбор и са отмъкнали персоналните бутонки на звездите, официални турнирни топки и ключово тренировъчно оборудване. По данни на британски медии след обира на лагера е останала само една топка за тренировка.

Случаят е станал, докато екипировката на "трите лъва" е била превозвана от пред-лагера в Уест Палм Бийч във Флорида към официалната база на тима за груповата фаза - Swope Soccer Village в Канзас Сити, щата Мисури. Крадците са се добрали до транспортните ванове и са изнесли практически всичко ценно, оставяйки щаба на Томас Тухел да търси спешни заместители броени дни преди старта.

Бутонките на Кейн и Белингам сред откраднатото

Най-голямата болка за щаба не са топките, а персоналните, изработени по поръчка бутонки на основни футболисти. Сред засегнатите са капитанът Хари Кейн и Джуд Белингам, именно техните "разходени" чифтове, нагласени с месеци до перфектния комфорт, са изчезнали.

Точно тук е и истинският проблем. Бутонки се купуват лесно, но не и чувството за тях. Професионалните футболисти разчитат на конкретни, вече разработени чифтове, които пасват идеално на стъпалото преди мач от ранга на световен финал. Нов чифт, изваден от кутията дни преди двубой, рядко върши същата работа. Заради това Nike и Английската футболна асоциация спешно организират доставка на резервна екипировка от Европа.

Полицията вече разследва

Местните власти в Мисури са уведомени веднага и работят по случая, а по първоначална информация вече има задържани във връзка с взлома. Издирването на конкретните персонални бутонки на звездите обаче е по-сложна задача от връщането на стандартно оборудване.

Извън терена скандалът идва в възможно най-лошия момент. Тухел и щабът му пристигнаха в Канзас Сити в очакване на чиста, напълно оборудвана тренировъчна база за първата си пълноценна сесия. Вместо това подготовката стартира със заглавия за обир и с импровизации заради липсващата екипировка.

Какво следва за Англия

Англия влиза в турнира с висок кредит на доверие след силна квалификационна кампания под ръководството на Тухел, а Кейн пристигна в отлична форма след поредния си силен сезон в Байерн Мюнхен. Сега обаче фокусът трябва бързо да се върне върху футбола, "трите лъва" започват срещу познат съперник, Хърватия.

Дали извънтеренната драма ще остане просто куриоз, или ще се отрази на настройката на тима преди първия съдийски сигнал, ще проличи още в първите минути на откриващия двубой.

Информацията е по публикации на британски медии, цитирани от Daily Mail. Plovdiv24.bg ще продължи да следи развитието по темата.