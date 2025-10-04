Информация за феновете на Ботев преди гостуването във Враца

© Ботев Пловдив гостува на Ботев Враца в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в неделя (05.10) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“ във Враца.



Билетите за "жълто-черните“ фенове ще са на цена 10 лева и ще се продават на каса пред гостуващия сектор.



Пропуските ще са налични час и половина преди първия съдийски сигнал на Георги Гинчев.