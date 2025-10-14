ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Всички на стадиона! Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя
Автор: Стойчо Генов 08:47
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи обръщение към "жълто-черните" привърженици. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, а конкретният повод за реакцията е предстоящия мач срещу Славия.

Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е в събота (18 октомври) от 15,00 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на Илиян Филипов:

ПРИЗИВ

"ВСИЧКИ НА КОЛЕЖА – В ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ СЕ ВИЖДА КОЙ Е БОТЕВИСТ!“

Скъпи ботевисти,

Тази събота от 15:00 часа на нашия дом – стадион "Христо Ботев“, ни очаква специален и емоционален мач. Срещу Славия ще отпразнуваме троен юбилей, какъвто рядко се вижда в историята на един клуб.

Ивайло Видев – наш юноша, преминал през всички нива на академията, записва своя мач №50.

Николай Минков – истински боец, човек, който винаги дава всичко за Ботев, достига до мач №150.

Нашият капитан и легенда Тодор Неделев ще изиграе историческия си мач №300 с жълто-черната фланелка!

В чест на този специален ден, всички деца до 16 години ще бъдат допуснати безплатно на стадиона.

Приятели,

Знам, че времената са трудни. Знам, че клубът ни преминава през изпитания. Но именно в такива моменти се познава кой стои зад Ботев – не само, когато печелим, а когато сме едно цяло.

Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя, а се изправя.

Нека всички заедно изпълним "Колежа“, нека уважим нашите момчета и ги подкрепим с цялото си сърце, за да ни се отблагодарят с една изразителна победа!

За Ботев! За историята! За честта на Пловдив!

Всички на стадиона в събота!

Илиян Филипов
